В Подмосковье в рамках подготовки к зиме осмотрели почти 20 тыс. многоквартирных домов

В рамках подготовки жилого фонда к зиме 2026–2027 специалисты провели осмотры более 19 тыс. многоквартирных домов из свыше 53 тыс. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В частности, они оценивают состояние отопительных систем, кровли, водостоков, теплоизоляции трубопроводов и газового хозяйства. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что подготовку жилого фонда к новому отопительному сезону уже начали, особое внимание уделяется более чем 12 тыс. домам, по которым в течение года фиксировали наибольшее количество обращений жителей и дома старше 1991 года постройки.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что инспекторы осматривают состояние подъездов, чердаков, подвалов, кровли и фасадов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.