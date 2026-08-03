Храп, перетянутое одеяло и крошки чипсов в кровати: как неправильная гигиена сна может разрушить отношения

Спальня должна быть местом отдыха, но для многих пар она становится источником раздражения, пишет Vice. Новый опрос 2000 взрослых американцев показал: примерно каждый пятый хотя бы частично считал разницу в восприятии «правил поведения» в спальне причиной расставания с партнером.

Главным раздражителем оказался храп. Его упоминали 62% тех, кто связывал разрыв отношений с ночными проблемами, а среди всех опрошенных он стал самой неприятной привычкой партнера. Один респондент описал бывшего как человека, который храпел «как бензопила».

Список причин на этом не закончился. Людей также раздражали постоянные ворочания, перетягивание одеяла, просмотр телевизора в кровати, крошки еды в белье, частые походы в туалет, разговоры во сне и даже лунатизм.

При этом многие не признавались партнеру в настоящей причине расставания. Среди тех, кто уходил из-за проблем со сном, 54% сказали об этом прямо, а 46% назвали другую причину.

Эксперты отмечают, что храп не всегда просто бытовая мелочь. Иногда он может быть признаком обструктивного апноэ во сне, которое мешает нормально спать обоим партнерам и требует внимания врача.

Часть пар пытается приспособиться: кто-то спит в разных комнатах, покупает новый матрас, использует беруши или обращается к врачу. Но хронический недосып быстро снижает толерантность — и тогда даже крошка от чипсов в постели может стать последней каплей.