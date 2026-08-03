Андрей Воробьев проверил готовность нового детского сада в ЖК «Первый Южный» в Видном

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и депутат Госдумы Роман Терюшков проверили готовность детского сада «Лучик» в ЖК «Первый Южный» в Видном. Все работы здесь планируется завершить к середине августа и открыть учреждение в конце сентября — начале октября.

«Такие детские сады всегда приятно посещать. Строительство ведется по современным стандартам, и ребенку, я думаю, здесь будет комфортно и интересно. Родители часто обращают внимание на то, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе — мы стараемся это также учитывать. Не менее важно и качество образования: сегодня малыши получают в детских садах весьма заметные знания — и читают, и рисуют, и занимаются творчеством, спортом. Наша задача — привлечь сюда сильных воспитателей и педагогов, которые смогут качественно подготовить ребят к школе», — сказал губернатор.

Детсад возводят за счет средств инвесторов. К началу учебного года объект передадут муниципалитету. Учреждение войдет в состав Видновской СОШ № 2.

«Нам удалось построить этот объект с опережением графика — практически на 6 месяцев раньше первоначального срока. Мы уже получили заключение о соответствии (ЗОС), и в течение августа рассчитываем получить разрешение на ввод в эксплуатацию, после чего передадим садик администрации, чтобы дети смогли пойти сюда уже этой осенью», — рассказал гендиректор ГК ФСК Дмитрий Трубников.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 3/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 4/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 5/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 6/6

Площадь детсада составляет 4,6 тыс. кв. м. Он рассчитан на 330 мест. В нем будет 13 групп для детей от 2 лет: одна ясельная, по три группы младшего, среднего, старшего и подготовительного возраста. Здесь будут открыты логопедические классы и разнообразные кружки. В штат войдут 25 педагогов.

В этом году в Ленинском округе планируется ввести 6 новых детских садов на 1,7 тыс. мест. Два из них открыли в марте в ЖК «Пригород Лесное» и «Зеленые аллеи». Осенью откроют объекты в ЖК «Новое Видное», «Первый Донской» и «Южная Битца». В 2027 году построят еще три детсада на 735 мест — на ул. Гаевского, в ЖК «Видный Берег 2» и «Третий квартал».

«Команда губернатора держит развитие социальной инфраструктуры на особом контроле. Всего в этом году в Московской области запланировано построить 26 детских садов, и 5 из них уже открыли свои двери. Важно делать так, чтобы социальная инфраструктура успевала за стройкой новых жилкомплексов, а у родителей не возникало никаких проблем с устройством детей рядом с домом», — подчеркнул депутат Госдумы Роман Терюшков.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт рабочему движению по предпоследнему участку трассы ЮЛА.