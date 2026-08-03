Губернатор Подмосковья дал старт рабочему движению по предпоследнему участку трассы ЮЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт рабочему движению по предпоследнему участку Южно‑Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Он пролегает от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе и соединяет М-2 «Крым» и А-105.

«Хочу сказать слова благодарности строителям, потому что строить в таком мегаполисе, а особенно дорогу — это всегда очень непросто. Но мы идем в графике. Очередной участок, который сегодня открываем, а это более 9 км, позволит жителям Ленинского городского округа перемещаться более комфортно и экономить время», — сказал губернатор.

Протяженность участка составляет 9,3 км. Здесь предусмотрены разворотные петли и съезды в районе М-2 «Крым», путепроводы над М-4 «Дон» и рядом с деревнями Пуговичино и Дыдылдино, подземный туннель возле микрорайонов Завидное и Южное Видное.

С открытием участка транспортная доступность улучшится более чем для 2,5 млн жителей столичного региона. Путь от М-2 до А-105 займет всего 10 минут при скорости 90 км/ч, а от М-2 до аэропорта Домодедово — 22 минуты.

«Остался последний участок ЮЛА — протяженностью более 7 км. Это сложный участок — там проходит и газопровод, и нефтепровод, и все коммуникации: проделана большая работа, чтобы все это переложить и переключить. Когда дорога будет полностью готова, у нас свяжутся М-12 на востоке и М-2 на юге. Эти почти 45 км полностью исключают необходимость выезда на МКАД: можно ехать быстрее, комфортнее и удобнее в ту точку, которая нужна — на работу, домой», — отметил Воробьев, добавив, что открыть дорогу планируется в сентябре.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 3/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 4/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 5/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 6/6

Сейчас техническая готовность основного хода трассы составляет более 97%. В работах задействованы более 1 тыс. человек и около 400 единиц техники.

Общая протяженность магистрали составит почти 45 км. Она пролегает через Ленинский округ, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. Дорога разгрузит М‑2 «Крым», М‑4 «Дон», М‑5 «Урал», А-105, Варшавское и Каширское шоссе и улучшит транспортную доступность для 3,5 млн жителей.

«Мы сегодня обсуждали с жителями и навигацию экстренных служб. Если раньше поездка врача скорой помощи или узкого специалиста из Ленинского округа в Балашиху могла занять больше часа, то по новой трассе это будет в 3-4 раза быстрее. ЮЛА — это современная, качественная дорога без пробок, которая снимет огромный пласт транспортных проблем и даст возможность сохранить драгоценные часы жизни», — отметил депутат Госдумы Роман Терюшков.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о реализации крупных транспортных проектов в регионе.