Полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что украинская армия уже находится на грани полного развала.

Эксперт выпустил видео, в котором рассказал о ситуации, в которою попали ВСУ. Они понесли огромные потери, а пополнение частей находится под большим вопросом. Население Украины не стремится идти в армию и всячески скрывается от призыва.

«Украинские вооруженные силы полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону», - убежден бывший военный.

Его цитируют РИА Новости. В результате, по мнению отставного полковника, армия неуклонно тает. Чем больше попыток провести наступательные действия, тем больше редеют ее ряды. Макгрегор назвал украинское контрнаступление последним вздохом правительства Зеленского и всех его сторонников.