В Сергиевом Посаде проведут Международный шахматный турнир-ралли «Большое золотое кольцо»

В четверг, 1 октября, в Сергиевом Посаде на базе филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова будет проходить Международный шахматный турнир-ралли «Большое золотое кольцо», его проведут в формате шахматного автопробега по девяти ключевым историческим городам России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками станут официальные спортивные делегации России, Кубы, Индии и Африки, численность международного кортежа составит 40 человек, включая 16 сильнейших молодых игроков в возрасте от 18 до 45 лет, международную судейскую коллегию FIDE и службу лингвистических переводчиков.

Директор АНО «Шахматная школа имени А. Е. Карпова» Владимир Соколов подчеркнул, что турнир представляет собой мост интеллектуальной дипломатии, который соединит историю России с будущим молодежи других стран. По его словам, организаторы через призму спорта пытаются открыть для всего мира колоссальное культурное наследие девяти древних городов России. Соревнования также пройдут в Переславле-Залесском, Ростове Великом, Ярославле, Калязине, Костроме, Иванове, Суздале и Владимире.

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