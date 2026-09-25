Две схемы с квартирами: экс-судья получила ₽2,35 млн из казны — Бастрыкин лично завел уголовное дело

Уголовное дело в отношении бывшего председателя Анжеро-Судженского городского суда Елены Степанцовой возбудил лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщил VSE42.RU со ссылкой на СК.

По информации издания, обвинение предъявлено по двум эпизодам части 4 статьи 159.2 УК РФ. Эта статья описывает мошенничество при получении выплат — ситуацию, когда человек незаконно получает от государства пособия, компенсации или субсидии, предоставив ложные сведения.

Согласно версии следствия, преступления относятся к периоду с 2018 по 2021 год. Экс-судья, полагает обвинение, использовала служебное положение и действовала не одна, а в сговоре с подельниками. В деле фигурируют две схемы, обе связаны с квартирами.

Первый эпизод касается бабушки Степанцовой. По данным следствия, юристка оформила ложные документы, будто пожилая родственница вправе получить социальную выплату на покупку жилья. Квартиру затем продали лишь на бумаге, а из бюджета поступило ₽1,2 млн.

Вторая схема, по версии обвинения, повторяла первую. На этот раз через фиктивную льготу, оформленную на дядю, удалось похитить еще ₽1,15 млн.

Соучастниками Степанцовой следователи занимаются отдельно — в рамках другого уголовного дела.

«Осуществляется комплекс следственных действий, направленных на всестороннее выяснение обстоятельств совершенных преступлений», – отметили в СК.

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