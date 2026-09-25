«Держим оборону»: россияне отгоняют медведей пиротехникой и автомобильными сигналами

Жители Новокузнецка столкнулись с неожиданным соседством: в городской черте снова появились медведи. Как информируют очевидцы, чтобы отогнать голодных хищников от домов, людям приходится пускать в ход пиротехнику, сообщил VSE42.RU .

По информации подписчиков телеграм-канала Gorodad, звери были замечены в микрорайоне Верхняя Колония. На опубликованной записи видно, как горожане бросают бомбочки в кусты и изо всех сил сигналят, пытаясь заставить животное уйти. Такие меры — вынужденный шаг: шум и вспышки отпугивают зверя, не причиняя ему вреда, однако в жилой зоне они создают дополнительную нервозность.

«Жители микрорайона Верхняя Колония со всей силы держат оборону от медведей! Граждане закидывают хищников бомбочками и массово гудят сигналами автомобилей», – VSE42.RU цитирует сообщение из телеграм-канала.

Отдельно местные жители рассказывают о происшествии на улице Соревнования. Там медведь устроил ночной пир в огороде: разворошил грядки и раскидал остатки ужина. Подобные визиты опасны не только испорченным урожаем — вышедший к людям хищник теряет страх и может представлять реальную угрозу.

Случаи выхода медведей в города Кузбасса в последние годы фиксируются все чаще. Обычно животных привлекают пищевые отходы и легкодоступная еда на окраинах и в частном секторе. Специалисты в таких ситуациях советуют не приближаться к зверю, не пытаться его покормить или сфотографировать, а также сразу сообщать о появлении хищника в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе гон парнокопытных продлится до октября.