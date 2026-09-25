ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 12 октября

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 12.10.2026 в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25.09.2026

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 58,9 кв. м, к/н: 50:15:0000000:64701, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, кв. 530. П.1442-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Калматова А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 408 000,00 р.

2. Жилой дом, общ. пл. 220,5 кв. м, к/н: 50:04:0230501:484; Зем. уч., общ. пл. 1590 +/- 29 кв. м, к/н: 50:04:0230501:379. Адрес: МО, м.о. Дмитровский, д. Борносово, тер. объедин. Речная долина, д. 139. П.1417-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Макаров Ю.В. Взыск: Мещеркин С.В. Цена: 5 000 000,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 43,9 кв. м, к/н: 50:42:0000000:45376, адрес: МО, г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 11, кв. 57. П.1410-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Романов П.Д. Взыск: ООО ПКО Айди Коллект. Цена: 4 000 000,00 р.

4. Зем. уч., общ. пл. 999 +/- 22 кв. м, к/н: 50:03:0030280:3555, адрес: МО, тер. г. о. Клин, д. Слобода. П.1401-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Шевалева С.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 252 000,00 р.

5. Зем. уч., общ. пл. 800 +/- 20 кв. м, к/н: 50:03:0070311:574, адрес: МО, Клинский р-н, СНТ «Милухино», вблизи д. Милухино, линия 16, уч. 204. П.1402-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Пономарев С.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 208 000,00 р.

6. Зем. уч., общ. пл. 999 +/- 22 кв. м, к/н: 50:03:0030280:3557, адрес: МО, тер. г.о. Клин, д. Слобода. П.1423-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Мезенцева Е.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 418 500,00 р.

7. Зем. уч., общ. пл. 629 +/- 219 кв. м, к/н: 50:03:0040180:1643, адрес: МО, Клинский р-н, вблизи д. Покров. П.1441-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Аветисян Г.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 689 549,40 р.

8. Зем. уч., общ. пл. 761 +/- 19 кв. м, к/н: 50:03:0050380:6501, адрес: МО, г.о. Клин, д. Скрепящево. П.1448-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Кулиев Г.И. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 245 700,00 р.

9. Жил. дом, общ. пл. 240,9 кв. м, к/н: 50:11:0030206:274; Зем. уч., общ. пл. 209 +/- 5 кв. м, к/н: 50:11:0030206:257. Адрес: МО, г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Станционная, двлд. 10Е. П.1404-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Осипова Ю.Н., Осипов Ф.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 11 687 816,70 р.

10. Кв-ра, общ. пл. 37,1 кв. м, к/н: 50:11:0000000:127570, адрес: МО, г. Красногорск, ш. Волоколамское, д. 1А, кв. 68. П.1407-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Слепенко Г.В. Взыск: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Цена: 8 617 000,00 р.

11. Жил. дом, общ. пл. 27,5 кв. м, к/н: 50:18:0070309:274; Зем. уч., общ. пл. 3000 кв. м, к/н: 50:18:0070309:135. Адрес: МО, м.о. Можайский, д. Настасьино, д. 23. П.1375-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Семыкин А.Л. Взыск: Вельдин А.Г. Цена: 1 500 000,00 р.

12. Зем. уч., общ. пл. 822 +/- 10 кв. м, к/н: 50:12:0030202:365. Адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Хлябово, ул. Ландышевая, з/у 15. П.1427-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Гурмеева Е.О. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 328 000,00 р.

13. Кв-ра, общ. пл. 54,8 кв. м, к/н: 50:20:0050523:4282, адрес: МО, г.о. Одинцовский, г. Звенигород, мкр. Супонево, д. 12, кв. 156. П.1405-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Поталуй А.В. Взыск: АО «Банк ЖилФинанс». Цена: 6 887 000,00 р.

14. Кв-ра, общ. пл. 71,8 кв. м, к/н: 50:20:0010511:798, адрес: МО, Одинцовский г.о., д. Жуковка, ш. Рублево-Успенское, д. 206, кв. 10. П.1406-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Абдулова А.Н., Абдулов А.Ш. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 15 443 400,00 р.

15. Кв-ра, общ. пл. 45,7 кв. м, к/н: 50:20:0070218:3235, адрес: МО, г.о. Одинцовский, пгт. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д. 1, кв. 32. П.1419-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Година Е.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 751 948,00 р.

16. Кв-ра, общ. пл. 30,3 кв. м, к/н: 50:24:0000000:59791, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Пролетарка, д. 18, пом. 115. П.1385-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Долинин Д.И. Взыск: Демьянов Д.А. Цена: 2 742 400,00 р.

17. Жил. дом, общ. пл. 69,7 кв. м, к/н: 50:27:0020703:591; Зем. уч., общ. пл. 480 +/- 8 кв. м, к/н: 50:27:0020703:284, адрес: МО, г.о. Подольск, д. Новоколедино, тер. СНТ Бережки, д. 105. П.1446-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Трей В.В., Семенов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 066 400,00 р.

18. Кв-ра, общ. пл. 48,2 кв. м, к/н: 50:58:0100404:537, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 36, кв. 57. П.1274-ПОТ от 08.07.26. Собств.: Каджарова В.Ш. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 132 629,60 р.

19. Зем. уч., общ. пл. 700 +/- 10 кв. м, к/н: 50:09:0050525:2344. Адрес: МО, г.о. Солнечногорск, д. Белавино, кв-л Белавино-4, ул. Солнечная, з/у 7. П.1435-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Джгаркава А.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 152 000,00 р.

20. Зем. уч., общ. пл. 629 +/- 19 кв. м, к/н: 50:09:0040202:2541, адрес: МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки. П.1436-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Дандовеш Я.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 053 000,00 р.

21. Зем. уч., общ. пл. 700 +/- 19 кв. м, к/н: 50:09:0050525:2302. Адрес: МО, г.о. Солнечногорск, д. Белавино, кв-л Белавино-4, ул. Солнечная, з/у 20. П.1449-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Смирнова У.Ф. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 217 600,00 р.

22. Кв-ра, общ. пл. 49,0 кв. м, к/н: 50:10:0010103:8516, адрес: МО, г. Химки, пр-кт Мельникова, д. 10, кв. 148. П.1412-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Белкина О.С. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 402 147,20 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 60,2 кв. м, к/н: 50:50:0020601:6200, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Корнилаева, д. 28, кв. 96. П.1384-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Хафизова А.И. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 6 201 600,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 39,1 кв. м, к/н: 50:15:0000000:129292, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Ситникова, д. 6, кв. 328. П.1386-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Орифходжаева М.У. Взыск: ООО ПКО «НФИ». Цена: 5 745 320,00 р.

3. Зем. уч., общ. пл. 1229 +/- 25 кв. м, к/н: 50:06:0050604:748, адрес: МО, Шаховской р-н, с/пос. Степаньковское, д. Замошье. П.1379-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Мирумян А.Л. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 221 680,00 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 28,9 кв. м, к/н: 50:29:0000000:24215, адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 120, кв. 132. П.1353-ПОТ от 13.08.26. Собств.: Нечаевский Д.В. Взыск: Филатов Г.А. Цена: 1 822 400,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 29 кв. м, к/н: 50:29:0000000:34435, адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Ачкасовская, д. 3, кв. 1. П.1358-ПОТ от 13.08.26. Собств.: Райлян А.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 1 416 100,00 р.

6. Комната, общ. пл. 13,0 кв. м, к/н: 50:42:0000000:27981, адрес: МО, г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 1, корп. А, кв. 202, ком.1. П.1391-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Ермакова Е.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 908 760,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 86,0 кв. м, к/н: 50:21:0080105:6477, адрес: МО, г. Видное, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Северный, д. 6, кв. 163. П.1073-ПОТ от 16.04.26. Собств.: Мехралиев С.Г. оглы. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 740 176,84 р.

8. Жил. дом, общ. пл. 48,2 кв. м, к/н: 50:23:0050375:206; Летняя кухня, общ. пл. 16,0 кв. м, к/н: 50:23:0050375:205; Зем. уч., общ. пл. 607 +/- 17 кв. м, к/н: 50:23:0050375:45. Адрес: МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, СНТ «Красная поляна», уч. 51. П.1284-ПОТ от 17.07.26. Собств.: Бабашка М.Ф. Взыск: КПК «Народный кредит». Цена: 1 360 000,00 р.

9. Нежил. здание, общ. пл. 116 кв.м, к/н: 50:19:0000000:18351; Зем. уч., общ. пл. 600 кв.м, к/н: 50:19:0020231:317. Адрес: МО, Рузский р-н, СНТ «Дубки», д. 94. П.1349-ПОТ от 12.08.26. Собств.: Момот Е.В. Взыск: Лаврентьев И.В. Цена: 1 530 000,00 р.

10. Кв-ра, общ. пл. 74,1 кв. м, к/н: 50:05:0070103:3437, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, д. 6, кв. 501. П.1388-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Токанов М.Е. Взыск: АО ТБанк. Цена: 7 218 887,48 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 43,6 кв. м, к/н: 50:05:0020354:813, адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, п. Реммаш, ул. Мира, д. 14, кв. 17. П.1390-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Федонова Н.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 278 680,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.