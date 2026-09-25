Дети ездят в другие школы, а новой все нет: ситуация со строительством в Притомском беспокоит россиян

Родители из микрорайона Притомский на восточной окраине Новокузнецка продолжают ждать ответа на болезненный вопрос: когда их детям перестанут приходиться ездить в чужие школы. Ситуация с единственным учебным заведением поселка остается нерешенной, и, судя по реакции властей, ждать перемен предстоит еще долго, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, речь идет о школе №28. Ее закрыли в прошлом году — здание признали аварийным, а в декабре и вовсе снесли. Учеников перевели в другие школы, и с тех пор жители Притомского добиваются строительства нового учебного заведения.

Разъяснения по этому поводу прозвучали в чате губернатора Ильи Середюка в мессенджере. Один из подписчиков задал там вопрос о снесенной школе. Представитель администрации Новокузнецка ответил, что участок под будущее строительство уже подобран. Однако дальше дело пока не продвинулось: проектирование только запланировано.

«Определено место строительства школы (прежний земельный участок, но большей площади), региональным институтом "Кузбасспроект" проводятся предпроектные работы», – сказали в мэрии.

По словам чиновника, когда проектная документация будет готова, начнется возведение новой школы — она рассчитана на 550 мест. Конкретные сроки при этом не называются, что и вызывает беспокойство родителей.

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