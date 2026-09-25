Последние часы Сергея Соседова: что произошло на гастролях в Якутии

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов умер во время гастролей в якутском Нерюнгри. По предварительной информации, причиной смерти стали травмы после падения и развившийся отек мозга, пишет КП.

О смерти Соседова сообщил телеведущий Вадим Такменев. Он отметил, что коллеги ожидали встречи с критиком и были потрясены известием о его кончине.

Трагедия произошла в гостинице, где остановился Соседов. По данным источника, он направлялся на завтрак, упал на лестничной площадке и получил тяжелую травму головы. Позднее стало известно, что у него развился отек мозга.

Сергей Соседов приехал в Нерюнгри для участия в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока 2026», где должен был возглавить жюри. Незадолго до трагедии он общался с окружающими и чувствовал себя нормально.

Музыкальный критик получил широкую известность благодаря работе в журналистике и участию в телевизионных проектах. Он был членом жюри шоу «X Factor» на Украине, а также программ «Суперстар!» и «Ты — суперстар!».

В последние годы Соседов рассказывал о своей жизни и признавался, что много времени проводил с матерью, с которой проживал вместе. Он также говорил об одиночестве и отсутствии собственной семьи.