Последние часы Сергея Соседова: что произошло на гастролях в Якутии

КП: появились новые подробности смерти 58-летнего Соседова после падения

Общество

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов умер во время гастролей в якутском Нерюнгри. По предварительной информации, причиной смерти стали травмы после падения и развившийся отек мозга, пишет КП.

О смерти Соседова сообщил телеведущий Вадим Такменев. Он отметил, что коллеги ожидали встречи с критиком и были потрясены известием о его кончине.

Трагедия произошла в гостинице, где остановился Соседов. По данным источника, он направлялся на завтрак, упал на лестничной площадке и получил тяжелую травму головы. Позднее стало известно, что у него развился отек мозга.

Сергей Соседов приехал в Нерюнгри для участия в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока 2026», где должен был возглавить жюри. Незадолго до трагедии он общался с окружающими и чувствовал себя нормально.

Музыкальный критик получил широкую известность благодаря работе в журналистике и участию в телевизионных проектах. Он был членом жюри шоу «X Factor» на Украине, а также программ «Суперстар!» и «Ты — суперстар!».

В последние годы Соседов рассказывал о своей жизни и признавался, что много времени проводил с матерью, с которой проживал вместе. Он также говорил об одиночестве и отсутствии собственной семьи.

Читайте также

«Для безопасности детей». Школу в одном из поселков Бурятии перевели на дистант из-за медведей

«Для безопасности детей». Школу в одном из поселков Бурятии перевели на дистант из-за медведей

Скандал с «мужским прошлым» жены Макрона принял новый оборот после суда

Скандал с «мужским прошлым» жены Макрона принял новый оборот после суда

Глава издательства объяснил, можно ли стать образованным без чтения книг

Глава издательства объяснил, можно ли стать образованным без чтения книг

«Не переходил на личности»: Пригожин раскрыл, каким был Соседов в работе

Синоптики спрогнозировали дождь и до +24 градусов в Подмосковье 21 сентября

Синоптики спрогнозировали дождь и до +24 градусов в Подмосковье 21 сентября

В МВД рассказали, что делать, если подпись изменилась

В МВД рассказали, что делать, если подпись изменилась

«Вернуть творческий подход». В школах Мексики запретят использование телефонов

«Вернуть творческий подход». В школах Мексики запретят использование телефонов

«Запугать Россию невозможно»: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

«Запугать Россию невозможно»: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

Жители Подмосковья смогут присоединиться к проекту «Флагманы образования»

Жители Подмосковья смогут присоединиться к проекту «Флагманы образования»

Инженер из Когалыма с лимфомой начал блог о борьбе с раком и прославился в сети

Инженер из Когалыма с лимфомой начал блог о борьбе с раком и прославился в сети

Космонавты с МКС проголосовали на выборах через прямую связь с Землей в Королеве

Космонавты с МКС проголосовали на выборах через прямую связь с Землей в Королеве

«Утка, а не статистика»: психолог опроверг миф о связи разных фамилий и разводов

«Утка, а не статистика»: психолог опроверг миф о связи разных фамилий и разводов

Добавьте mosregtoday.ru в избранное