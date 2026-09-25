Студентов вывели из здания: что произошло в московском университете

В Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева в Москве провели эвакуацию студентов и сотрудников. Занятия в вузе отменили, причины произошедшего устанавливаются, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РХТУ.

По информации университета, после эвакуации учащихся вывели из здания, а сотрудникам также пришлось покинуть помещения.

На месте работают представители полиции и аварийных служб. Специалисты проводят необходимые проверки и выясняют обстоятельства произошедшего.

В вузе не уточнили, что именно стало причиной эвакуации. Дополнительная информация появится после завершения проверочных мероприятий.