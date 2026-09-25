Финиш подготовки: в Черноголовке завершаются ключевые работы перед отопительным сезоном

ЖКХ

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Черноголовка]

Порядок подачи тепла в Черноголовке уже определен: первыми отопление получат социальные объекты — школы, детские сады, поликлиника и больница, а уже после него — многоквартирные дома. Старт зависит от погоды: система заработает, когда среднесуточная температура продержится на отметке +8 °C пять дней подряд.

Пока же в городе идет финальная подготовка к зиме. С 15 по 25 сентября в многоквартирных домах проводят пробные топки. Суть процедуры — заполнить систему теплоносителем заранее, чтобы выявить слабые места до наступления холодов, а не в разгар морозов. На случай нештатных ситуаций в МУП «Управление эксплуатации» сформировали три аварийные бригады. У них есть вся необходимая техника, а дежурство ведется круглосуточно.

Основные работы ресурсоснабжающая организация начала еще весной. За это время прошли гидравлические испытания — проверку труб под давлением, которая помогает обнаружить утечки и износ. Магистральные и внутриквартальные сети протестировали, а котельные, центральные тепловые пункты (ЦТП) и другое оборудование отремонтировали и обслужили.

Отдельное направление — замена изношенных участков. В этом году на улице Лесной меняют 1056 метров трубы. Работы продолжаются на улице Центральной — вдоль Яблоневой аллеи и на бульваре Толмачева, а также на Школьном бульваре. Еще один участок на улице Центральной, длиной 244 метра, уже отремонтирован и введен в эксплуатацию.

Модернизация теплоснабжения в 2025 году получила серьезный импульс благодаря госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры». В ее рамках восстановили котел ПТВМ-100, который вместе со вторым агрегатом обеспечивает город теплом. Следующий шаг — ремонт второго котла: проектно-сметная документация на него уже готовится. Это даст дополнительную страховку на случай суровых холодов.

«Коммунальные службы делают все, чтобы зима для наших жителей была теплой и уютной», — отметил глава г.о. Черноголовка Роман Хожаинов.

Актуально
Черноголовка

Читайте также

Долги за ЖКХ и ипотека: эксперты рассказали, кого коснутся изменения в законе

Долги за ЖКХ и ипотека: эксперты рассказали, кого коснутся изменения в законе

Проблему регулярного подтопления устранили на участке Дзержинского шоссе

Проблему регулярного подтопления устранили на участке Дзержинского шоссе

«Мособлгаз» запустил на своем сайте виртуального помощника на базе ИИ

«Мособлгаз» запустил на своем сайте виртуального помощника на базе ИИ

В Путилково восстановят два дома, один из них пострадал после атаки БПЛА

В Путилково восстановят два дома, один из них пострадал после атаки БПЛА

Парковка и свободный проезд Красногорска: в Ильинском-Усово обсудили предложения жителей

Парковка и свободный проезд Красногорска: в Ильинском-Усово обсудили предложения жителей

Работу лифта на набережной Павшинской поймы планируют восстановить после ремонта

Работу лифта на набережной Павшинской поймы планируют восстановить после ремонта

Четко по графику: Городской округ Пушкинский готовится к отопительному сезону

Четко по графику: Городской округ Пушкинский готовится к отопительному сезону

Индексация тарифов ЖКХ: в Госдуме рассказали, кому и на сколько поднимут цены

Индексация тарифов ЖКХ: в Госдуме рассказали, кому и на сколько поднимут цены

В Городском округе Пушкинский завершают ремонт 56 подъездов по программе «Чистый округ»

В Городском округе Пушкинский завершают ремонт 56 подъездов по программе «Чистый округ»

Президент поддержал предложения «Единой России» по расширению программы социальной газификации

Президент поддержал предложения «Единой России» по расширению программы социальной газификации

Единое полотно вместо заплаток: еще две дворовые территории привели в порядок в Волоколамске

Единое полотно вместо заплаток: еще две дворовые территории привели в порядок в Волоколамске

В Нижнем Новгороде дали тепло: сезон официально открыт

В Нижнем Новгороде дали тепло: сезон официально открыт

Добавьте mosregtoday.ru в избранное