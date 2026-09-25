Финиш подготовки: в Черноголовке завершаются ключевые работы перед отопительным сезоном

Порядок подачи тепла в Черноголовке уже определен: первыми отопление получат социальные объекты — школы, детские сады, поликлиника и больница, а уже после него — многоквартирные дома. Старт зависит от погоды: система заработает, когда среднесуточная температура продержится на отметке +8 °C пять дней подряд.

Пока же в городе идет финальная подготовка к зиме. С 15 по 25 сентября в многоквартирных домах проводят пробные топки. Суть процедуры — заполнить систему теплоносителем заранее, чтобы выявить слабые места до наступления холодов, а не в разгар морозов. На случай нештатных ситуаций в МУП «Управление эксплуатации» сформировали три аварийные бригады. У них есть вся необходимая техника, а дежурство ведется круглосуточно.

Основные работы ресурсоснабжающая организация начала еще весной. За это время прошли гидравлические испытания — проверку труб под давлением, которая помогает обнаружить утечки и износ. Магистральные и внутриквартальные сети протестировали, а котельные, центральные тепловые пункты (ЦТП) и другое оборудование отремонтировали и обслужили.

Отдельное направление — замена изношенных участков. В этом году на улице Лесной меняют 1056 метров трубы. Работы продолжаются на улице Центральной — вдоль Яблоневой аллеи и на бульваре Толмачева, а также на Школьном бульваре. Еще один участок на улице Центральной, длиной 244 метра, уже отремонтирован и введен в эксплуатацию.

Модернизация теплоснабжения в 2025 году получила серьезный импульс благодаря госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры». В ее рамках восстановили котел ПТВМ-100, который вместе со вторым агрегатом обеспечивает город теплом. Следующий шаг — ремонт второго котла: проектно-сметная документация на него уже готовится. Это даст дополнительную страховку на случай суровых холодов.