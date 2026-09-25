Соцсети сработали как тревожная кнопка: оперативная группа выехала в Верхнюю Колонию из-за медведей

Жителям Кузбасса, заметившим медведя возле жилья, в первую очередь следует звонить на 112. Такое напоминание сделали в министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона. Единый номер нужен, чтобы специалисты могли оперативно скоординировать действия и принять решение по конкретной ситуации, сообщил VSE42.RU .

Поводом для комментария стало появление хищника в микрорайоне Верхняя Колония в Новокузнецке. Жители рассказали в соцсетях, как самостоятельно отгоняют хищников: люди использовали пиротехнику и активировали сигнал автомобилей. Они надеялись, что животные испугаются громких звуков.

После распространения информации в Сети на указанный адрес выехала оперативная группа министерства. О жалобах горожан на медведей сайту VSE42.Ru сообщили в самом ведомстве.

Там же высказали предположение: поскольку бурый медведь — ночной хищник, к моменту приезда специалистов он мог уже вернуться в лес. А тянут зверя в микрорайон фрукты.

«Скорее всего, он уже ушел. Много пищевых отходов, заброшенных участков с яблоками, звери будут приходить, если не убрать факторы, которые их привлекают», – сказал собеседник VSE42.Ru.

Отдельно в министерстве привели статистику по региону. На этой неделе сотрудники приняли шесть решений о регулировании численности бурого медведя. Всего на сегодняшний день таких решений 32. Кроме того, в рамках любительской и спортивной охоты добыто 79 особей.

Ранее сообщалось, что в ЖК Подмосковья лось в период гона повредил несколько автомобилей.