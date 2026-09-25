Газ в Молдавии снова дорожает: жителей предупредили о новом повышении

ТАСС: цена газа для жителей Молдавии может вырасти до €1,3 за кубометр

Общество

Государственная компания Energocom в Молдавии предложила повысить тариф на природный газ еще на 30%. В случае одобрения стоимость топлива для потребителей может вырасти до 26,2 лея (€1,3) за 1 кубометр, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Запрос на изменение тарифа направлен в Национальное агентство по регулированию в энергетике. В Energocom объяснили необходимость повышения ростом закупочной стоимости газа: после предыдущего пересмотра цена увеличилась с €56,25 до €75 за 1 МВт•ч.

Ранее в сентябре тариф для бытовых потребителей уже вырос с 14,42 до 20,30 лея (€1) за кубометр. До этого, в августе, стоимость газа увеличивали на 41%.

На фоне роста цен парламент Молдавии ранее ввел режим чрезвычайного положения в энергетическом секторе сроком на 60 дней. Решение приняли из-за ожиданий дальнейшего подорожания газа, а также возможных проблем с поставками электроэнергии и топлива.

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