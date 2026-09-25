Российская дачница решила провести эксперимент: вырастить тыквы с минимальными затратами сил и времени. Она не хотела тратить много ресурсов, поэтому выбрала максимально простые методы. Соседи по СНТ поначалу относились к затее скептически, а к осени сами пришли посмотреть на результат, сообщил tagilcity.ru.

Где и как были посажены тыквы

Тыквы росли в двух местах: на компостной куче и на специально подготовленной теплой грядке. Теплую грядку хозяйка делала послойно: сначала уложила дренаж из мелкой фракции щебенки, затем слой земли, слой компоста и снова землю. Следующим шел слой свежей зеленой травы после первого весеннего покоса, потом еще компост и завершающий слой земли. На компостной куче все было проще: площадку разровняли и высадили растения.

Расстояния между растениями не выдерживали классических норм: на теплой грядке посадили три тыквы, а на компостном пятачке размером 1,5 на 1,5 метра — две тыквы и два кабачка. Опытные дачники из числа соседей были уверены, что затея обречена на провал: растениям будет тесно, кабачки и тыквы якобы плохо уживаются друг с другом, а летом им станет слишком жарко.

Как развивался эксперимент

На теплой грядке тыквы быстро пошли в рост и начали цвести. На компостной куче старт оказался менее удачным: растения долго чахли и не хотели развиваться. Но затем ситуация резко изменилась — тыквы начали стремительно расти. К середине лета они вместе с кабачками полностью заняли компостную кучу, из‑за чего для садовых отходов пришлось временно искать другое место.

Плети тыкв активно разрастались, захватывая дополнительную территорию на участке и даже перелезая через забор к соседям. В итоге соседи бесплатно получили три тыквы.

Особого ухода летом не было: растения фактически росли сами по себе. Когда дачница начала подсчитывать урожай, результат ее удивил: получилось 38 тыкв и 27 плодов кабачков. При этом никакого конфликта между тыквами и кабачками не возникло — их плети к середине августа плотно переплелись, образовав массивную зеленую массу с крупными листьями разной формы и разными плодами. Распутать плети к концу сезона уже не представлялось возможным.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

По каким признакам определяли спелость тыкв

Цвет кожуры — не самый надежный ориентир: спелость зависит от сорта, и тыквы могут быть оранжевыми, зелеными, серыми или полосатыми. Дачница опиралась на другие признаки:

Плодоножка желтеет и подсыхает. В идеале она должна стать сухой и «деревянистой», но из‑за наступающих холодов не стали дожидаться полного высыхания.

Кора затвердевает. Чтобы проверить, достаточно осторожно поскрести ее ногтем: у недозрелых плодов кожица легко снимается. Еще один признак — глухой звук при постукивании.

Листья и плети желтеют и подсыхают — это говорит о завершении вегетации. Однако погода не всегда позволяет дождаться такого состояния.

Рисунок на кожуре становится четким и контрастным.

Как правильно снимать тыквы

Главное правило — не отрывать плод и не выкручивать за хвостик. Тыквы срезали секатором, оставляя плодоножку длиной 5–10 см. Переносить плоды нужно двумя руками, поддерживая снизу, и не трогать плодоножку. Если она отломится или повредится, тыква не будет долго храниться — ее придется использовать сразу.

Если заморозки приближаются, а плоды еще не дозрели, их все равно снимают и оставляют дозревать в теплом сухом помещении при температуре +20…25 °C в течение 2–4 недель. За это время кора уплотняется, и тыква лучше хранится.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Подготовка тыкв к хранению

После сбора плоды оставили на 10 дней в теплом, сухом и проветриваемом помещении — в «предбаннике» перед домом. Прямое солнце не допускали: оно может вызвать ожоги на кожуре. За указанный срок кора дополнительно затвердела, а мелкие царапины подсохли. Если во время срезки случайно повредили поверхность тыквы, ссадину обрабатывали обычной зеленкой — это помогало предотвратить проникновение инфекции и гниение.

Условия хранения

Оптимальная температура для хранения — от +5 до +12 °C, влажность — не выше 75–80%. Помещение должно быть темным и хорошо проветриваемым. Лучше всего подходят погреб или подвал. В квартире тыквы можно держать на утепленном балконе или в прохладной кладовой. В этом случае урожай планировали хранить в дачном домике — там поддерживается умеренный температурный режим.

Плоды с поврежденной плодоножкой, трещинами или вмятинами откладывали отдельно и использовали в первую очередь: они не рассчитаны на длительное хранение.

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