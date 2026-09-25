Последняя встреча сестер: три судьбы оборвал пожар в Стерлитамаке

В Стерлитамаке простились с тремя родными сестрами Викторией, Елизаветой и Еленой, погибшими при пожаре в торговом комплексе «Солнечный». На церемонию пришли родственники, друзья и сотни жителей города, сообщает газета «Стерлитамакский рабочий».

Три сестры оказались в здании комплекса в момент возгорания. По словам близких, старшая из них, Елена, работала в расположенном там ателье «Мастерица». В день трагедии к ней пришла младшая сестра Елизавета, чтобы подшить одежду, а позже к ним присоединилась Виктория.

Родственники рассказали, что 29-летняя Елизавета воспитывала сына, который недавно пошел в первый класс. Ее супруг сейчас находится на специальной военной операции.

Похороны сестер состоятся на Новом кладбище Стерлитамака рядом с Аллеей героев.

Пожар в торговом комплексе «Солнечный» произошел 22 сентября. В результате происшествия погибли четыре человека, еще один человек пострадал.