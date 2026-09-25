100 метров из стекла и стали: бионическая башня может стать изюминкой Тюмени

В престижном районе города вырастет 100-метровая башня из стекла и стали. Она станет главной доминантой одного из жилых комплексов, которые возводят в Пятом заречном микрорайоне. О подробностях рассказал девелопер проекта, сообщил nashgorod.ru.

По информации застройщика, главная особенность строения — бионическая форма. Плавные скругленные линии придадут башне необычный, запоминающийся облик. Для фасада планируют использовать витражное остекление и металлические панели. Внутри здания разместят как жилые, так и коммерческие помещения, отметил застройщик.

«Это следующий шаг в развитии микрорайона. Мы собираемся построить комплекс из трех зданий, одно из них — башня высотой в 100 метров. Она будет доминантой всего жилого комплекса. Создать это необычное строение планируем к 2032 году», — сообщил редакции девелопер.

На изображении, предоставленном «Нашему городу», представлен архитектурный рендер: вечерний вид на жилой комплекс, в центре которого возвышается 100-метровая башня из стекла и стали. Ее фасад имеет бионическую форму — плавные скругленные линии, которые подчеркивают необычность строения. В отделке использованы витражное остекление и металлические панели, что создает эффект легкости и отражения света. Вокруг башни расположены другие здания жилого комплекса, выполненные в более традиционном стиле — с кирпичной кладкой и большими окнами.

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