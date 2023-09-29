Экс-вагнеровец Трошев будет курировать добровольческие формирования

Бывший начальник штаба ЧВК «Вагнер» полковник в отставке Андрей Трошев с позывным Седой будет курировать связь между добровольческими формированиями и Министерством обороны.

Сегодня президент России Владимир Путин провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Трошевым. Встречу он начал с беседы с Трошевым.

Президент поручил полковнику проработать вопросы социального характера для военнослужащих добровольческих подразделений, так как Трошев хорошо знает нужды своих боевых товарищей.

Путин напомнил, что гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми вне зависимости от статуса, в котором человек защищал Отечество.