Эксперт Андрианова рассказала, как защитить банковскую карту от злоумышленников

Для того, чтобы обезопасить себя от мошенников при использовании банковской карты, стоит соблюдать несколько мер, которые заметно помогут сократить риски потери средств. Об этом заявила Дарья Андрианова, заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования. Ее слова привела RT.

По словам специалиста, никогда не стоит записывать ПИН-код от карты на ней самой. Это поможет избежать потери крупной суммы в случае утери такой карты, либо ее кражи. Если есть подозрение, что картой может воспользоваться кто-то посторонний, то есть смысл заранее установить лимит на снятие денег. Лимит может быть как ежедневным, так и месячным.

«При этом значительно важнее цифровая гигиена. Важно помнить: банковские карты сейчас можно использовать в интернете только с помощью двухфакторной идентификации», — указала Андрианова.

Она добавила, что если мошенник попытается воспользоваться данными карты, то ему придется дополнительно вводить СМС-код, который приходит только на номер владельца.

Ранее сообщалось, что в Москве взяты под стражу двое членов организованной преступной группировки, подозреваемые в крупномасштабном мошенничестве с фальшивыми золотыми слитками на сумму в сотни миллионов рублей. Их целью был обман лиц, стремящихся к прибыли от перепродажи золота в Объединенных Арабских Эмиратах. Мошенники заключали с жертвами фиктивные договоры на поставку слитков, искусно имитирующих драгоценный металл.