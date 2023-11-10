Эксперт Дрозд объяснил особенности мошенничества с использованием сервисов объявлений

По словам эксперта по информационной безопасности Алексея Дрозда, злоумышленники, использующие площадки частных объявлений для звонков, не боятся быть обнаруженными, поскольку в данном случае не работают спецпрограммы мобильных операторов, отсекающие спам-звонки и определяющие звонящего. Об этом рассказал сообщают « Известия ».

Он пояснил, что раньше для мошеннических действий была нужна SIM-карта, а сегодня приложение сервиса можно скачать на ПК, запустить эмулятор Android и спокойно звонить, не боясь быть обнаруженным.

По мнению эксперта, также отсутствует техническая возможность у жертвы самостоятельно блокировать подобные звонки.

Он добавил, что исправить ситуацию можно доработкой приложения, то есть пользователям давать больше данных для проверки.