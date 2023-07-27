Эксперт Герасимов не исключил вторую волну мобилизации в России осенью

По словам военного аналитика Игоря Герасимова, новые поправки в закон о воинской службе вносятся в преддверии новой волны мобилизации, так как без этого нашей стране трудно одержать победу. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что киевский режим в главе с Западом активно идет на провокации против России. Так, поляки хотят ввести свои войска на территорию Незалежной, на их стороне может оказаться Литва.

По мнению эксперта, в настоящее время хотя и не заметны какие-либо предпосылки очередной волны мобилизации, но для освобождения новых украинских регионов потребуется большее количество ресурсов.

Он уверен, что в состав нашей страны также в будущем войдут Харьковская и Одесская области.

Герасимов не исключил, что после завершения спецоперации существует большая вероятность столкновения с Варшавой.