Эксперт из США назвал уничтожением ситуацию для ВСУ на авдеевском участке фронта

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, российская армия приступила к планомерному уничтожению украинских военных в районе Авдеевки.

По сети разошлось видео, на котором Ларри Джонсон, экс-работник Центрального разведывательного управления, дает интервью одному из интернет-порталов.

«То, что мы сейчас можем наблюдать, так это полное уничтожение украинской армии, происходящее именно в районе Авдеевки», - говорит он.

Джонсон добавил, что ему совершенно неясна логика командования ВСУ. Оно запретило украинцам пользоваться на этом участке фронта танками и бронетранспортерами. В результате этого, солдаты гораздо быстрее устают, поскольку вынуждены заниматься доставкой всего необходимого на своих плечах.