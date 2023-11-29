Эксперт из США призвал Белый дом смириться с превосходством РФ в ядерном оружии

Если Соединенные Штаты не признают лидерство России в данном типе вооружений, то они окажутся втянуты в бессмысленную гонку, которая будет стоить им огромных денег.

Бывший сотрудник американской военной разведки Скотт Риттер напомнил, что РФ очень успешно испытывает образцы новейших вооружений. К ним относятся ракеты «Булава» для подводных носителей, ракетный комплекс «Ярс» и крылатая ракета «Буревестник». Все они в состоянии нести ядерные боеголовки. Американский же опыт в этой сфере далеко не так успешен.

«Провалы устаревших средств стратегического ядерного сдерживания США и Великобритании резко контрастируют с серией успешных испытаний, проведенных российскими коллегами», - заявил он в статье, которая вышла у Consortium News.

Риттер указал, что либо американская администрация признает сложившиеся реалии, либо ей придется выкинуть на гонку вооружений сотни миллиардов долларов в попытке достигнуть даже не превосходства, а хотя бы паритета. В любом случае, по его мнению, эпоха превосходства Америки в ядерной сфере ушла в прошлое.