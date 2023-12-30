Эксперт Коротченко считает осеннюю операцию армии Азербайджана эталоном

По словам военного эксперта Игоря Коротченко, операция в Карабахе, которую Азербайджан провел в начале осени, свидетельствует о высоком уровне профессионализма сил специального назначения республики. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что она стала одним из основных военно-политических событий в мире в уходящем году.

По мнению эксперта, подготовка подразделений сил спецназначения велась под личным контролем президента страны Ильхама Алиева. О том, что Баку уделяет особое внимание тренировке данных отрядов, азербайджанский лидер говорил еще два года назад.