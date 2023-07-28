Эксперт Ковалев назвал способы поведения при грозе на улице застала посреди улицы

Столичное лето в этом году богато на тропические ливни и грозы. Эксперт Денис Ковалев рассказал, что делать, если гроза застала на улице. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, не следует пережидать дождь в помещениях ниже уровня земли, поскольку не исключены подтопления.

Эксперт рекомендует находиться на расстоянии от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, также передвигаться на общественном транспорте, а в случае поездки на личном автомобиле – перестроиться в крайний правый ряд, но ни в коем случае не парковаться под раскидистыми деревьями.

По его мнению, нельзя ложиться на землю, стоять или бежать по открытой местности, а также находиться в водоеме и пользоваться мобильным телефоном.