Эксперт Литовкин перечислил способы наказания Западу в случае доказательства причастности к крушению самолета Ил-76

Позавчера в Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76, где находились украинские военнопленные. В авиакатастрофе могут быть замешаны Берлин и Вашингтон, если будет доказано, что Ил-76 сбили из их оружия. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, в этом случае однозначно им грозит прилюдный позор, а также Москва имеет право на подачу иска в Международный суд. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что в последнем случае вполне возможен вариант, что жалоба не станет рассматриваться.

По мнению эксперта, при отклонении иска судом можно будет применять ответные меры: отзыв посла, понижение дипломатического представительства в том или ином государстве.

Он отметил, что наиболее вероятен вариант лишь информационного позора.