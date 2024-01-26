Эксперт Литовкин перечислил способы наказания Западу в случае доказательства причастности к крушению самолета Ил-76
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Позавчера в Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76, где находились украинские военнопленные. В авиакатастрофе могут быть замешаны Берлин и Вашингтон, если будет доказано, что Ил-76 сбили из их оружия. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, в этом случае однозначно им грозит прилюдный позор, а также Москва имеет право на подачу иска в Международный суд. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что в последнем случае вполне возможен вариант, что жалоба не станет рассматриваться.
По мнению эксперта, при отклонении иска судом можно будет применять ответные меры: отзыв посла, понижение дипломатического представительства в том или ином государстве.
Он отметил, что наиболее вероятен вариант лишь информационного позора.