Эксперт Маринин пояснил назвал отмены пуска ракеты «Ангара»

По словам члена Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Игоря Маринина, перенос пуска ракеты «Ангара-А5» на космодроме Восточный свидетельствует о своевременной диагностике неисправности. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что система безопасности и анализа всех параметров носителя и стартового комплекса работает нормально, при наличии неисправностей и поломок у ракеты она не улетит.

По мнению эксперта, последние этапы подготовки к пуску и сам пуск ракеты проводятся в автоматическом режиме, то есть сам носитель и стартовый комплекс на космодроме оснащены большим количеством датчиков, и компьютеры регулярно анализируют их данные.

Он пояснил, что сбои случаются перед любым космическим запуском, однако при этом крайне важно, чтобы они были обнаружены до старта. При этом нельзя исключать и того, что один из датчиков мог «сбарахлить», то есть сработать в отсутствие неисправности. Одной из ключевых задач данного пуска является испытание построенного на Восточном для новых носителей стартового комплекса.

Напомним, что назначенный на 9 апреля 2024 года пуск «Ангары-А5» был отменен за две минуты до старта и перенесен на следующий день. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что произошел сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты.