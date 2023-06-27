Недавно появилась информация о том, что ВСУ атаковали позиции российской армии в районе города Соледар в ДНР химическим оружием. В результате атаки российский военнослужащий получил химический ожог. По словам бывшего эксперта ООН по химическому и биологическому оружию Игоря Никулина, вероятнее всего, запущенное вещество имеет характер кожно-нарывного действия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он пояснил, что при использовании иприта в качестве такого вида оружия последствия будут весьма тяжелые.

Эксперт добавил, что сегодня Вашингтон продолжает применять сохраненные ими несколько тысяч тонн боевых отравляющих веществ.

Никулин отметил, что, согласно официальной информации, в настоящее время в мире уничтожено 97% запасов химического оружия, а оставшиеся 3% находятся в трех странах, в том числе и в США.

Он подчеркнул, что единственной задачей Запада сегодня является заставить Европу воевать. Англосаксы планируют опустить Евросоюз ниже плинтуса. Поэтому главной целью всей данной операции является не Россия.