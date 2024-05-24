Эксперт по безопасности Халилов назвал способы правильно разнимать дерущихся собак

В отечественной прессе с удручающей регулярностью сообщается о случаях нападений агрессивных собак на случайных прохожих, детей и даже других собак размером поменьше. Истинным виновником в таких ситуациях является хозяин, не досмотревший за своей собакой. Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал, как защитить себя, своего ребенка и питомца от агрессивной собаки. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, прежде всего следует вообще не допускать подобных ситуаций, не приближаться к собаке без намордника.

Эксперт добавил, что в случае нападения агрессивной собаки следует использовать средства самообороны, например перцовый баллон, электрошокер. При этом драться с нападающей собакой нельзя, потому что это не обойдется без укусов и повреждения кожных покровов, что чревато заражениями и серьезными травмами. При отсутствии средств самообороны убегать нельзя, иначе у собаки включается инстинкт. Необходимо пятиться назад, искать укрытие, смотреть под ноги, поскольку камень или бутылка в данной ситуации могут стать оружием.

По его мнению, при нападении агрессивной собаки на другую можно остановить ее путем поднятия задних лап, так как при положении вниз головой большинство собак ослабит хватку и расслабит челюсть.