Эксперт по безопасности Халилов перечислил способы выжить в авиакатастрофе

Крушение самолета является крайне экстремальной ситуацией, подготовиться к которой заранее практически невозможно. По словам эксперта по выживанию Эдуарда Халилова, любая авиакатастрофа, в итоге которой пассажиры остаются в живых, является чудом и результатом профессионализма экипажа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что при попадании в такую экстремальную ситуацию людям все равно следует соблюдать несколько правил, которые могут увеличить шансы на благополучный исход. Прежде всего нужно обязательно слушать все указания экипажа и командира самолета.

По мнению эксперта, стоит всегда пристегиваться ремнями безопасности. Также при посадке не следует собирать багаж, а стоит срочно эвакуироваться.

Он отметил, что чаще всего в авиакатастрофе выживают те, кто находился в хвосте лайнера.