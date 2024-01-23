Эксперт по безопасности Малышенко перечислил способы поведения при встрече с волком

Несмотря на устрашающий облик и грозную «репутацию» волков, они крайне редко нападают на людей, и значительная часть встреч с ними проходит без происшествий. Эксперт по безопасности Игорь Малышенко рассказал, как нужно себя вести и можно ли спастись от волка. Об этом сообщает Life.ru .

По его мнению, есть риск атаки волка при чувстве животным угрозы, а также привыкшие к людям. В связи с этим следует при встрече сохранять спокойствие и обдуманность действий, оставаться на безопасном расстоянии.

Эксперт подчеркнул, что в случае приближения животного нельзя смотреть ему в глаза и кричать.

По его словам, в этом случае лучше медленно, не оборачиваясь и не показывая страха уйти.