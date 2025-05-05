Эксперт по информбезопасности Лукацкий назвал инструмент, с помощью которого можно распознать дипфейки

По словам эксперта по информбезопасности Алексея Лукацкого, выявить дипфейки сегодня можно лишь посредством критического мышления. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что смотреть необходимо не на то, кто говорит, а что говорят. Таким образом, если ведется разговор о необходимости назвать какие-либо конфиденциальные данные, о переводе денег, об оплате какой-то суммы и прочем, нужно сразу включать режим некой внутренней паранойи.

Ранее россиян предупредили, что мошенники пытаются вызывать доверие кружочками-дипфейками.