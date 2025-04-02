Россиян предупредили, что мошенники пытаются вызывать доверие кружочками-дипфейками

Киберпреступники в последнее время начали активно взламывать учетные записи в мессенджерах и скачивать аудиозаписи разговоров, чтобы создать новые диалоги и обмануть своих жертв. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредила Алла Храпунова, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика».

Специалист рассказала, что злоумышленники стали чаще взламывать учетные записи в мессенджерах и отправлять сообщения от имени владельца аккаунта его коллегам или подчиненным.

«Подтверждением взлома может являться дипфейк-кружок. Мошенники могут скачать кружки разговоров и сформировать нужный им диалог, сегодня это сделать несложно. Это классический ход — вызвать доверие», — отметила Храпунова.

После этого злоумышленник может использовать различные методы. Он может убедить жертву собрать все свои сбережения, оформить кредит или продать имущество, а затем перевести деньги на специальный счет или передать их через курьера.

Храпунова настоятельно попросила запомнить эту мошенническую схему и не вестись на действия аферистов.

«В таких случаях всегда надо придерживаться правила: свяжись с человеком через другой способ коммуникации», — дала совет эксперт.

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