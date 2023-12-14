Эксперт по выживанию Халилов перечислил главные правила передвижения по гололеду
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Зимний сезон у многих ассоциируется с очередями в травмпунктах. Так, отсутствие соответствующей работы коммунальных служб приводит к образованию гололеда на тротуарах, что создает серьезную угрозу для граждан. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов пояснил, как вести себя во время гололедицы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, прежде всего перед выходом на улицу нужно знать прогноз погоды и надевать хорошую обувь с качественной подошвой.
Эксперт добавил, что важно также носить перчатки, поскольку при падении человек может в них схватиться за перила или еще что-то и смягчить падение.
По его мнению, людям в возрасте следует использовать трекинговые палки.
Халилов уточнил, что важно также важно соблюдать осторожность и бдительность, грамотно выбирать дорогу и маршрут следования.