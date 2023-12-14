Эксперт по выживанию Халилов перечислил главные правила передвижения по гололеду

Зимний сезон у многих ассоциируется с очередями в травмпунктах. Так, отсутствие соответствующей работы коммунальных служб приводит к образованию гололеда на тротуарах, что создает серьезную угрозу для граждан. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов пояснил, как вести себя во время гололедицы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, прежде всего перед выходом на улицу нужно знать прогноз погоды и надевать хорошую обувь с качественной подошвой.

Эксперт добавил, что важно также носить перчатки, поскольку при падении человек может в них схватиться за перила или еще что-то и смягчить падение.

По его мнению, людям в возрасте следует использовать трекинговые палки.

Халилов уточнил, что важно также важно соблюдать осторожность и бдительность, грамотно выбирать дорогу и маршрут следования.