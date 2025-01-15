Эксперт пояснил, почему американцы не могут потушить масштабный пожар

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили связь между резкими колебаниями влажности и возникновением пожаров в пригороде Лос-Анджелеса. Огонь перекинулся в элитные районы города. Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов пояснил, почему пожарные не в состоянии потушить его. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, ключевой проблемой с тушением огня являются погодные условия, которые предоставляют возможность огню быстрее распространяться, прежде всего сильный ветер. При этом сильный ливень сможет потушить пожар, однако его пока не прогнозируется.

Эксперт добавил, что также причиной является то, что лесные массивы горят на огромной площади. В итоге тепло высушивает соседние сооружения или лесные массивы, вследствие этого пожар подпитывает сам себя за счет ветра.

По мнению американского адвоката Алексея Тарасова, Лос-Анджелес парализован, из города нельзя улететь, также преступники разбрасывают горючие смеси, поджигают там, где пожара еще нет. После пожара страховой рынок штата Калифорния попросту рухнет, потому как у страховщиков физически не найдется средств покрыть ущерб всем своим клиентам.

Ранее профессор Сердитова заявила, что пожары в Калифорнии могут продлиться еще несколько недель.