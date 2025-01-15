Пожары в Калифорнии дойдут до Европы: стали известны последствия бедствий в США

Бедствия от пожаров, вновь вспыхнувших в Калифорнии, могут продлиться от нескольких дней до нескольких недель, а в особых случаях даже дольше. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова.

Причины пожаров

Американский портал Axios сообщил о двух лесных пожарах, которые вновь обрушились на Южную Калифорнию. По словам Сердитовой, новые волны бедствий могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, особенно если погодные условия остаются благоприятными для возгораний. В ближайшие дни жителей Калифорнии ждет малооблачная погода без осадков со средней скоростью ветра 3-4 м/с, происходящее может затянуться на несколько недель.

Аномально высокие температуры и длительные засухи отличают этот год, что создает идеальную среду для возникновения и распространения лесных пожаров, объяснила профессор. Быстрому распространению огня способствуют ураганные порывы, которые могут провоцировать «огненные торнадо». Сухая растительность становится потенциалом и топливом для огня, добавила Сердитова.

«Изменения в глобальном климате, включая увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных условий, обусловливают сильные и продолжительные периоды засухи, усиливающие вероятность пожаров», — заявила эксперт.

Фото: [ commons.wikimedia ]

Последствия бедствий

При крупномасштабных возгораниях выделяется тепло, из-за чего может расти температура в прилегающих районах. Большое количество дыма и загрязняющих веществ способно ухудшить качество воздуха, что вызовет проблемы со здоровьем у жителей Калифорнии.

«Пожары могут уничтожать леса и другие экосистемы, что также влияет на климатические условия в регионе. Пострадавшие регионы могут утратить свою способность к поглощению углерода, что усугубляет существующие климатические проблемы», — объяснила доктор географических наук.

По словам Сердитовой, пожары в американском штате могут сказаться не только на местной погоде, но и на климате в широком смысле — в других странах, в том числе в Европе. Они способствуют выделению углерода в атмосферу, что влияет на глобальное потепление — это особенно важно для учета долгосрочных климатических изменений. Дым и частицы, выбрасываемые при горении, могут переноситься на большие расстояния, влияя на качество воздуха и климатические условия в других регионах, добавила профессор.

Фото: [ commons.wikimedia ]

Пожары в Калифорнии могут иметь множество серьезных последствий для экологии, подчеркнула эксперт. Они разрушат леса и другие экосистемы, что может привести к потере мест обитания для многих видов животных и растений. Из-за утраты окружающей среды в результате пожаров даже могут исчезнуть некоторые виды, а другие, наоборот, начнут доминировать. Из-за влияния огня почва становится более уязвимой к эрозии, это может спровоцировать потерю плодородия.

«Выбросы углекислого газа и других парниковых газов от пожаров могут способствовать глобальному потеплению и изменению климата. Дым и зола могут попасть в водоемы, оседая на поверхности воды, что ухудшает ее качество и может повлиять на водные экосистемы. Загрязненный воздух может иметь серьезные последствия для здоровья людей и животных, вызывая респираторные и другие заболевания», — заключила Сердитова.

Ранее стало известно, кто из голливудских звезд потерял свои дома во время пожаров в Калифорнии.