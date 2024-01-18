Эксперт Попов считает, что западные страны ведут украинский конфликт по возрастающей
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Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что подталкивание Киева к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории нашей страны свидетельствует о том, что Запад не хочет конструктивного решения и ведет дело к эскалации конфликта. По словам эксперта Эдуарда Попова, западные страны не слышат Москву и ведут украинский конфликт по возрастающей. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что одним из примеров можно считать то, что недавно польский министр иностранных дел предложил передать Незалежной дальнобойные ракеты, которые могут наносить удары вглубь территории нашей страны.
По мнению эксперта, из-за того что Москву на Западе не слышат, приходится надеяться на крепость нашей армии, дипломатия будет запасным оружием.