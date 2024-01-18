Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что подталкивание Киева к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории нашей страны свидетельствует о том, что Запад не хочет конструктивного решения и ведет дело к эскалации конфликта. По словам эксперта Эдуарда Попова, западные страны не слышат Москву и ведут украинский конфликт по возрастающей. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что одним из примеров можно считать то, что недавно польский министр иностранных дел предложил передать Незалежной дальнобойные ракеты, которые могут наносить удары вглубь территории нашей страны.

По мнению эксперта, из-за того что Москву на Западе не слышат, приходится надеяться на крепость нашей армии, дипломатия будет запасным оружием.