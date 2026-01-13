Эксперт предсказал победу над «технологическими» мошенниками в 2026 году

Борьба с мошенниками в цифровой среде может вступить в решающую фазу уже в следующем году. По мнению Германа Клименко, председателя совета Фонда развития цифровой экономики, «технологических» преступников, использующих автоматизированные схемы и алгоритмы, удастся фактически победить. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт объясняет этот оптимистичный прогноз тем, что подобные схемы, основанные на массовых рассылках, фишинговых сайтах и автоматизированных кол-центрах, имеют системную уязвимость. Их деятельность оставляет цифровой след и поддается алгоритмическому анализу и блокировке. Развитие технологий защиты, искусственного интеллекта для распознавания атак и более тесное взаимодействие банков, операторов связи и регуляторов создает среду, где масштабные технологические атаки станут неэффективными и экономически невыгодными.

Однако, как отмечает Клименко, это не означает конца мошенничеств как таковых. Останутся и даже могут активизироваться «простые, человечные» аферисты, которые действуют через прямое убеждение, психологическое давление и импровизацию — например, в личном общении или по телефону от имени «родственника в беде». Против таких методов технологии бессильны, здесь требуется только бдительность граждан и работа правоохранительных органов по задержанию преступников.

По его словам, итогом наступающего года может стать своеобразное «разделение» криминального цифрового поля. Технологический арсенал государства и бизнеса, вероятно, действительно справится с массовым, безликим мошенничеством. Но это лишь сместит акцент на более изощренные и персонализированные схемы, где главным оружием и главной защитой по-прежнему остается человеческое внимание и здравый смысл.

