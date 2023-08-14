Эксперт рассказала о новом способе мошенничества в популярном мессенджере

Мошенники начали использовать ботов в Telegram, как инструмент для мошенничества. Они подменяют номера государственных органов и служб и представляются работниками российского ФСБ. Об этом рассказала эксперт Александра Пожарская, ее слова передает издание РИА Новости .

Пожарская рассказала, что злоумышленники научились не только арендовать номера, но и использовать Telegram-ботов для подмены номеров. Особенность нового способа в том, что оператором связи сложнее заметить подмену номера, ведь звонок исходит из мессенджера.

Эксперт рассказала, что подобный способ обмана уже был использован в Архангельской области, где мошенники представились работниками местного ФСБ.

Пожарская объяснила, что для звонков через мессенджер нужен аккаунт, который можно зарегистрировать только с помощью номера телефона. Раньше злоумышленники арендовали виртуальные номера и использовали их для регистрации. Потом они устанавливали в мессенджере фотографии служб и банков на аватарку, чтобы обманывать людей.

С новым способом, они подменяют цифры арендованных номеров на те, что совпадают с настоящими номерами телефона госслужб. Как подчеркнула эксперт, это в разы повышает риски успешного обмана от злоумышленников, ведь даже если пострадавший вобьет номер в поисковик, он увидит, что номер принадлежит настоящей госслужбе. С новой схемой, аферы имеют куда больше шансов на успех, заключила она.