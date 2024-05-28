Эксперт Савченко пояснил опасность зарядки смартфона в жару

По словам эксперта Виталия Савченко, жара на улице может стать серьезным испытанием для смартфона, поскольку перегрев устройства может привести к разным проблемам, в том числе подвисанию, снижению производительности, повреждению аккумулятора и даже поломке устройства. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что во избежание перегрева и повреждения смартфона в жару необходимо снять чехол, поскольку он может удерживать тепло и создавать препятствие нормальному охлаждению смартфона. Кроме того, следует избегать прямых солнечных лучей и держать смартфон в тени.

По мнению эксперта, также нужно использовать смартфон в минимальном количестве, прежде всего для ресурсоемких задач вроде игр, просмотра видео или навигации. Стоит и отключить функции, неиспользуемые в данное время: Bluetooth, GPS и Wi-Fi. Также следует регулярно проверять температуру смартфона, большинство современных устройств имеют встроенные датчики.

Он отметил, что зарядка смартфона на улице в жару от пауэрбанка может быть опасной, так как способна ускорить перегрев аккумулятора и привести к его повреждению или быстрому износу, а в ряде случаев к вздутию и даже возгоранию аккумулятора.