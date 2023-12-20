Эксперт Смирнов перечислил способы спасти жизнь человека на борту самолета

Норвежские власти запретили совершить посадку в своем аэропорту самолету отечественной авиакомпании Nordwind Airlines, на борту которого находился мужчина, нуждавшийся в медпомощи. Самолет сел в Шереметьево. По словам заслуженного пилота Советского Союза Олега Смирнова, по принятым международным нормам государство, чье воздушное пространство пересекает в данный момент самолет, обязано оказать его экипажу максимально полное содействие для спасения жизней находящихся в авиалайнере пассажиров. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что командиром корабля было принято правильно решение, но отказ был связан с тем, что аэродром не смог принять огромный Boeing 747. Поэтому при полете в Москву норвежскими властями было разрешено пресечь свое воздушное пространство, что прямо было запрещено санкциями.

По мнению эксперта, под любую из подобных ситуаций есть собственный заранее прописанный алгоритм.