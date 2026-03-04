Эксперты предупредили о всплеске ювелирного фишинга перед праздником

В преддверии 8 Марта специалисты по кибербезопасности зафиксировали увеличение числа фишинговых сайтов, маскирующихся под интернет-магазины ювелирных изделий. Об этом « Известиям » сообщили аналитики компании BI.ZONE Digital Risk Protection.

По данным экспертов, злоумышленники создают ресурсы, предлагающие оформить заказ украшений. Для завершения покупки пользователю необходимо ввести персональные данные — фамилию, имя и отчество, номер телефона, адрес и электронную почту. Структура сайтов устроена таким образом, что без заполнения всех полей оформить заказ невозможно. Специалисты предполагают, что основная цель подобных площадок — дальнейшее получение платежной информации. После ввода контактных данных с потенциальной жертвой могут связаться для запроса реквизитов банковской карты.

Руководитель направления BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин сообщил, что обнаруженные ресурсы имеют схожий дизайн и практически идентичные доменные имена. По его словам, по умолчанию контент на таких сайтах отображается на английском языке, однако предусмотрена возможность переключения на русский. Аналогичным образом можно изменить валюту — изначально цены указаны в долларах, но доступны варианты отображения в евро и рублях. При этом сами домены зарегистрированы в российской зоне.

Эксперты призывают пользователей проявлять осторожность при покупке подарков в интернете и внимательно проверять подлинность сайтов перед вводом личных и финансовых данных.

Ранее сообщалось, что бесплатный сыр перед 8 Марта — лишь в мышеловке мошенников.