Эксперты предупредили о всплеске ювелирного фишинга перед праздником
Эксперт Кирюшкин: фальшивые интернет-магазины маскируются продавцами украшений
В преддверии 8 Марта специалисты по кибербезопасности зафиксировали увеличение числа фишинговых сайтов, маскирующихся под интернет-магазины ювелирных изделий. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании BI.ZONE Digital Risk Protection.
По данным экспертов, злоумышленники создают ресурсы, предлагающие оформить заказ украшений. Для завершения покупки пользователю необходимо ввести персональные данные — фамилию, имя и отчество, номер телефона, адрес и электронную почту. Структура сайтов устроена таким образом, что без заполнения всех полей оформить заказ невозможно. Специалисты предполагают, что основная цель подобных площадок — дальнейшее получение платежной информации. После ввода контактных данных с потенциальной жертвой могут связаться для запроса реквизитов банковской карты.
Руководитель направления BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин сообщил, что обнаруженные ресурсы имеют схожий дизайн и практически идентичные доменные имена. По его словам, по умолчанию контент на таких сайтах отображается на английском языке, однако предусмотрена возможность переключения на русский. Аналогичным образом можно изменить валюту — изначально цены указаны в долларах, но доступны варианты отображения в евро и рублях. При этом сами домены зарегистрированы в российской зоне.
Эксперты призывают пользователей проявлять осторожность при покупке подарков в интернете и внимательно проверять подлинность сайтов перед вводом личных и финансовых данных.
Ранее сообщалось, что бесплатный сыр перед 8 Марта — лишь в мышеловке мошенников.