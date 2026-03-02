Аналитик: щедрые предпраздничные скидки от неизвестных продавцов — почти всегда обман

В преддверии 8 Марта, когда мужчины судорожно ищут цветы и подарки, активизировались и те, кто хочет нажиться на праздничной суете. Мошенники, как предупреждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, отлично знают психологию: они играют на желании сэкономить и получить что-то «со скидкой». В ход идут сайты-двойники, копирующие известные цветочные магазины, где вместо букетов продают только пустые обещания и списанные с карт деньги. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, злоумышленники создают атмосферу ажиотажа и «эксклюзивных предложений», заставляя жертву действовать быстро и без оглядки. Фраза про бесплатный сыр в мышеловке, по словам эксперта, как нельзя лучше описывает ситуацию: люди так хотят урвать выгоду, что забывают проверить адрес сайта или происхождение ссылки.

Муртазин призывает сохранять холодную голову: не переходить по подозрительным ссылкам из мессенджеров и писем, не сообщать никому коды из СМС и помнить, что щедрые предпраздничные скидки от неизвестных продавцов — почти всегда ловушка. Итог прост: лучше переплатить в проверенном магазине, чем подарить мошенникам свои деньги и остаться без подарка для любимой.

Ранее он назвал способы распознать опасное приложение на телефоне.