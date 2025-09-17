Еще один взрыв прогремел в Ангарске, но в другом доме — видео

В Ангарске снова произошел взрыв, но уже в другом жилом доме. Подобный случай произошел всего несколько дней назад. Об этом также сообщил телеграм-канал SHOT.

В жилой пятиэтажке в Ангарске произошел взрыв. Это уже второй подобный случай в городе за последние несколько дней. По словам очевидцев, сначала был слышен громкий хлопок, после чего в доме выбило стекла в нескольких окнах на пятом этаже.

Инцидент произошел в доме по адресу 7-й микрорайон, 11. На месте происшествия работают экстренные службы, включая пожарных и спасателей. Они оценивают ущерб и выясняют причины произошедшего. Пока нет информации о пострадавших.

Ранее Следственный комитет возбудил дело после взрыва в Ангарске.