«Это был кошмар». В Индии тигр напал на полицейского на мотоцикле и растерзал его

В индийском штате Аруначал-Прадеш тигр напал на сотрудника полиции, ехавшего на мотоцикле. Об этом сообщает The Hindu.

Чиксенг Манпанг возвращался домой со службы. Хищник столкнул его с мотоцикла и, по словам очевидцев происшествия, утащил в лес. Позднее власти обнаружили растерзанного полицейского. Спасти его было невозможно.

Представители Лесного департамента отметили, что давно наблюдают в районе происшествия двух тигров. Им предстоит найти и отловить опасных животных.

В Индии часто происходят случаи нападения тигров на людей. Так, в штате Махараштра, жертвой хищника стал 45-летний фермер Шешрам Заде, проживавший в деревне Кавадши. Мужчина отправился на еженедельный базар, но домой так и не вернулся. Его тело со следами жестокого нападения было обнаружено позже неподалеку от дороги, соединяющей населенные пункты Шанкарпур и Кавадши.

Ранее сообщалось о том, что в заповеднике Тадоба-Андхари тигр напал на фермера, вышедшего в лес на рассвете.