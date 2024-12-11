Эвакуированных из-за атаки ВСУ жителей Енакиево перевезли в безопасное место

Эвакуация населения, объявленная в результате атаки украинских вооруженных сил в одном из районов Енакиево в Донецкой Народной Республике, проводилась на добровольной основе. Для жителей было предусмотрено безопасное укрытие с питанием, сообщил РИА Новости Александр Деменков, заместитель главы муниципалитета Енакиево.

Он подчеркнул, что медицинская служба, сотрудники МЧС и все силовые структуры были приведены в полную готовность.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные атаковали пригород Енакиево при помощи высокоточного дальнобойного оружия, что вынудило городские власти начать эвакуацию населения из ближайших к месту атаки районов. Он также добавил, что жертв среди гражданского населения не было зафиксировано.

Деменков пояснил, что данные меры были приняты в интересах безопасности граждан и как реакция на последствия попадания нескольких снарядов ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская противовоздушная оборона на протяжении ночи на среду, 11 декабря, перехватила над Брянской областью 14 украинских беспилотников.