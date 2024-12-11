Силы ПВО России за ночь уничтожили 14 украинских дронов

Российская противовоздушная оборона на протяжении ночи на среду, 11 декабря, перехватила над Брянской областью 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Украинская армия в течение ночи пыталась провести террористические атаки на Брянскую область, запуская по ней беспилотники самолетного типа. Больше десятка БПЛА были сбито силами противовоздушной обороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — указали военные.

Ранее стало известно, что ночью в Брянске получил повреждения и загорелся промышленно-производственный объект. Он вспыхнул после попадания в него беспилотника. В дальнейшем предприятие было быстро потушено.