Евросоюз анонсировал военную операцию в Красном море

Воды между Аравийским полуостровом и Африкой начнут зачищать от хуситов.

Красное море уже принялись защищать военные силы США. Теперь к этой миссии присоединится армия, собранная странами Евросоюза. Об этом объявил представитель дипломатической службы Петер Стано, представитель Жозепа Борреля.

«Верховный представитель Боррель представит предложение о запуске отдельной военной миссии ЕС в Красном море», - отмечает Стано.

Окончательное решение по военной операции в Красном море примут до конца текущей недели, или до 14 января. Саму миссию планируют провести на базе Атланта, пишет РИА Новости. Таким образом страны ЕС помогут США бороться с хуситами у берегов Йемена, где атакам подвергаются прежде всего торговые суда.