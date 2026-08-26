Спасают при инфаркте: Уссурийская ЦГБ вошла в число лучших больниц Приморского края
Уссурийская ЦГБ вошла в топ-3 лучших сосудистых отделений Приморского края
Уссурийская ЦГБ заняла третье место в региональном конкурсе профессионального мастерства среди первичных сосудистых отделений, организованном Минздравом Приморского края. Конкурсная комиссия высоко оценила работу кардиологов, оказывающих экстренную помощь пациентам с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда, пишет UssurMedia.
Итоги профессионального конкурса Минздрава Приморья
Состязание «Лучшее первичное сосудистое отделение для больных с острым коронарным синдромом» объединило команды врачей-кардиологов и реаниматологов со всего Приморского края. Специалисты не только боролись за звание лучших, но и обменивались передовыми практиками экстренного лечения сосудистых катастроф.
Победителями и призерами конкурса стали:
- 1-е место — Арсеньевская городская больница
- 2-е место — Медики Спаска-Дальнего
- 3-е место — Первичное сосудистое отделение Уссурийской ЦГБ
Министр здравоохранения Приморья Евгений Шестопалов поблагодарил участников за высокий профессионализм и стремление к повышению качества медицинской помощи на местах.
Структура и возможности кардиологической службы Уссурийской ЦГБ
Сосудистое отделение Уссурийской ЦГБ работает с 2011 года. На сегодняшний день кардиологический блок стационара включает:
- 30 коек для стационарного лечения пациентов с кардиологической патологией
- 6 коек в блоке интенсивной терапии для круглосуточного реанимационного наблюдения и помощи при критических состояниях
Межрайонное значение сосудистого центра
Уссурийское первичное сосудистое отделение выполняет функции ключевого межрайонного кардиоцентра. Врачи отделения принимают экстренных пациентов не только из Уссурийского городского округа, но и ежедневно оказывают высококвалифицированную помощь жителям пяти соседних районов: Октябрьского, Пограничного, Ханкайского, Хорольского и Михайловского.