Спасают при инфаркте: Уссурийская ЦГБ вошла в число лучших больниц Приморского края

Уссурийская ЦГБ заняла третье место в региональном конкурсе профессионального мастерства среди первичных сосудистых отделений, организованном Минздравом Приморского края. Конкурсная комиссия высоко оценила работу кардиологов, оказывающих экстренную помощь пациентам с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда, пишет UssurMedia.

Итоги профессионального конкурса Минздрава Приморья

Состязание «Лучшее первичное сосудистое отделение для больных с острым коронарным синдромом» объединило команды врачей-кардиологов и реаниматологов со всего Приморского края. Специалисты не только боролись за звание лучших, но и обменивались передовыми практиками экстренного лечения сосудистых катастроф.

Победителями и призерами конкурса стали:

1-е место — Арсеньевская городская больница

2-е место — Медики Спаска-Дальнего

3-е место — Первичное сосудистое отделение Уссурийской ЦГБ

Министр здравоохранения Приморья Евгений Шестопалов поблагодарил участников за высокий профессионализм и стремление к повышению качества медицинской помощи на местах.

Структура и возможности кардиологической службы Уссурийской ЦГБ

Сосудистое отделение Уссурийской ЦГБ работает с 2011 года. На сегодняшний день кардиологический блок стационара включает:

30 коек для стационарного лечения пациентов с кардиологической патологией

6 коек в блоке интенсивной терапии для круглосуточного реанимационного наблюдения и помощи при критических состояниях

Межрайонное значение сосудистого центра

Уссурийское первичное сосудистое отделение выполняет функции ключевого межрайонного кардиоцентра. Врачи отделения принимают экстренных пациентов не только из Уссурийского городского округа, но и ежедневно оказывают высококвалифицированную помощь жителям пяти соседних районов: Октябрьского, Пограничного, Ханкайского, Хорольского и Михайловского.